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Мови про наступ на Херсон немає. У РНБО назвали ключовий задум РФ у Херсонській області

Ілюстративне фото: російські військові намагаються висадитися на островах у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти в Херсонській області здійснюють спроби висадитися на островах. Про наступ на Херсон не йдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка в Telegram.

Він розповів, що в Херсонській області росіяни намагаються проводити десантні операції на острови. Але українські захисники дуже ефективно знищують ворога, Росія зазнає втрат.

"При цьому їхні пропагандисти лякають наступом на місто Херсон, хоча мова про це не йде. Ключовий задум ворога, до якого наша армія готова, - це ось ці спроби росіян групами на човнах десантуватися на певні ділянки островів", - пояснив Коваленко.

Він уточнив, що небезпеку для Херсона становлять російські дрони, артилерія, авіація, як це було раніше.

 

Ситуація в Херсонській області

Нагадаємо, нещодавно росіяни почали діяти більш активно в Херсонській області.

Зокрема, 23 грудня військовий рух українців і кримських татар АТЕШ зазначав, що окупанти втрачають взводи (від 15 до 60 солдатів) під час штурмів у Херсонській області.

При цьому джерела РБК-Україна стверджують, що росіяни вже ухвалили рішення про наступ на Херсон. Для цього вони хочуть задіяти до 4 тисяч штурмовиків.

Детальніше про військові плани Росії - в матеріалі РБК-Україна.

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