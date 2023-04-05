Промова Зеленського та Дуди у Варшаві: головні заяви

Зеленський закликав діяти з передачею винищувачів F-16

Президент України закликав партнерів не зупинятися у солідарності.

"Коли битва вимагає артилерії, її варто надавати. Коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій. Коли незалежність потребує повітря, не потрібно звертати увагу на те, як відреагує Росія на літаки. Не варто думати, яке число буде безпечніше поряд з літерою "F" - 16 або якесь інше. Треба діяти. Так само, як ваше лідерство виявилося в танковій коаліції, вірю, що так само виявиться і в авіаційній", - зазначив Зеленський.

Польща не погодиться на невигідний для України мир із Росією

Дуда зазначив, що на Заході зростає втома від війни. І є спокуса за всяку ціну досягти перемир'я, миру, невигідного для України. Який буде полягати в тому, що Росія й надалі займатиме окуповані землі.

"На це ніколи не буде нашої згоди. Політика поступок Володимиру Путіну, яку проводять роки, принесла отруєні плоди. І треба нагадувати, що її результатом є сьогоднішня агресія і тисячі жертв. Тільки Україна має право вирішувати питання свого суверенітету. Про те, на яких підставах вести переговори. Єдина умова, яку світ має й надалі вимагати від Росії, - це повне виведення військ з території України, ні про які переговори над головами українців не може йтися. Якщо хтось зі мною заводить такі розмови, я йому відповідаю: "Ти був у Бучі? Ти був у Бородянці? Ти був в Ірпені? Не був? Тоді поїдь туди і скажи людям, чиїх рідних убивали, що їхні жертви та страждання не мали значення", - наголосив він.

Дуда також додав, що Польща вірить у перемогу України.

Москва більше не зможе посварити поляків та українців

"Великі народи у найважливіші моменти історії здатні переступати через найбільші відмінності, які їх розділяють, і разом дивитися в майбутнє. А ми - поляки та українці - великі народи. У нас велика історія, культура та прекрасне майбутнє. Саме тому ми не боїмося говорити навіть про найскладніші моменти нашої історії", - зазначив Анджей Дуда.

Він підкреслив, що в минулому обидва народи зробили багато помилок, за які було заплачено велику ціну. А загарбники та окупанти не раз намагалися посварити поляків та українців. Дуда додав, що тепер вони надсилають сигнал до Москви про те, що їй більше не вдасться розділити ці народи.

Путін не досяг цілей в Україні. Але до кінця війни ще далеко

"Україна показала всьому світу, що здатна протистояти сусідній набагато потужнішій державі. Путін не досяг жодної стратегічної цілі, Росія зазнала великих втрат. Але до завершення війни ще далеко, і Україна потребує підтримки, постачання сучасних озброєнь", - зазначив польський президент.

За його словами, саме тому Польща передає артилерію, бронетехніку, танки та бойові літаки, будучи прикладом для інших західних партнерів.

Дуда: ми ще 23 лютого 2022-го знали, що Росія нападе

Польський президент згадав, як 23 лютого 2022 року відвідував Київ.

"Я довго розмовляв із президентом Володимиром Зеленським. Ситуація на той момент була надзвичайно драматичною. Ми вже тоді знали, що росіяни нападуть і розпочнеться повномасштабна війна", - зазначив він.

За його словами, Україна захищається вже понад 400 днів, а Польща дотрималася слова про те, що на неї можна покластися.

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Зазначимо, виступ організовано за ініціативи української сторони. З міркувань безпеки безпосередньо до лідерів допустили обмежену кількість глядачів. Решту охочих запросили на Замкову площу, для них встановили великі екрани.