Мова йде про місяці: Ігнат про терміни запуску виробництва іранських дронів в РФ

Запуск виробництва іранських дронів на території Росії може затягнутися. Особливо, якщо знайдуться люди, які захочуть на цьому заробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Явно, що мова не йде про тижні. Мова йде про місяці. Це не буде швидко, це потребує часу. У Росії це може бути процес додатково затягнутий, бо хтось може захотіти на цьому заробити", - сказав Ігнат.

За його словами, якщо виробництво все ж таки запустять, то зрозуміло, що Іран хоче уникнути санкцій, передавши Росії "мопеди" та креслення до них.