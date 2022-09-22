Мова про трильйони. Єрмак розповів, скільки російському бюджету коштуватиме мобілізація

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака .

"Мобілізація коштуватиме російському бюджету щонайменше 1,3 трильйона рублів щорічно. Дефіцит зростає, доходи падають завдяки санкціям. Божевілля завжди обходиться дуже дорого і має катастрофічні наслідки для божевільних", - написав керівник ОП.

Мобілізація у Росії

Учора президент Росії виступив зі зверненням , під час якого оголосив у РФ мобілізацію. За словами міністра оборони РФ, на війну в Україну хочуть відправити ще 300 тисяч людей . Однак в указі про мобілізацію, опублікованому на сайті Кремля, засекречено пункт про необхідну кількість призовників. Тобто кількість мобілізованих може відрізнятися від цифри, названої міністром оборони.

Сьогодні в російські ЗМІ повідомили, що засекречений сьомий пункт указу глави Кремля Володимира Путіна все ж таки містить інформацію про обсяг мобілізації в РФ. На військову службу можуть призвати мільйон росіян. Проте речник російського президента Дмитро Пєсков заперечує це.

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