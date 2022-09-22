ua ru
Чт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Речь о триллионах. Ермак рассказал, во сколько российскому бюджету обойдется мобилизация

Новина українською →
Киев, Четверг 22 сентября 2022 16:15
Речь о триллионах. Ермак рассказал, во сколько российскому бюджету обойдется мобилизация Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Мобилизация будет обходиться российскому бюджету минимум в 1,3 триллиона рублей ежегодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Мобилизация будет стоить российскому бюджету минимум 1,3 триллиона рублей ежегодно. Дефицит растет, доходы падают благодаря санкциям. Безумие всегда обходится очень дорого и имеет катастрофические последствия для сумасшедших", - написал руководитель ОП.

Мобилизация в России

Вчера президент России выступил с обращением, в ходе которого объявил в РФ мобилизацию. По словам министра обороны РФ, на войну в Украину хотят отправить еще 300 тысяч человек. Однако в указе о мобилизации, который был опубликован на сайте Кремля, засекречен пункт о необходимом количестве призывников. То есть, число мобилизованных может отличаться от цифры, названной министром обороны.

Сегодня в российские СМИ сообщили, что засекреченный седьмой пункт указа главы Кремля Владимира Путина все же содержит информацию об объеме мобилизации в РФ. На военную службу могут призвать миллион россиян. Однако спикер российского президента Дмитрий Песков отрицает это.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мобилизация в России
NEWS
Стало известно, когда Украина почувствует на фронте результат мобилизации в РФ
Стало известно, когда Украина почувствует на фронте результат мобилизации в РФ
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России