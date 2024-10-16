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"Язык объединяет - это не просто слова". Забужко напомнила о важности радиодиктанта

Среда 16 октября 2024 21:09
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"Язык объединяет - это не просто слова". Забужко напомнила о важности радиодиктанта Фото: Оксана Забужко (facebook.com oksana.zabuzhko)
Автор: Нина Еланская

Известная украинская писательница Оксана Забужко потратила три недели на создание текста для нынешнего радиодиктанта национального единства. Однако она возмутилась большим вниманием к себе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оксаны Забужко.

Она призвала вместо привлечения внимания к ней и к подробностям ее подготовки к диктанту, интересоваться историей украинского языка и помнить о том, как украинцы объединяются во время этого важного мероприятия.

Писательница напомнила, что радиодиктант - это не просто проверка знаний языка, а символ единства украинцев через тысячелетия истории.

Она отметила, что язык действительно объединяет и это не просто слова.

Забужко также выразила свое недовольство постоянными вопросами от журналистов относительно процесса написания текста, подчеркнув, что гораздо важнее понять историческую роль украинского языка и его способность объединять людей.

Писательница обратила внимание, что диктант символически объединяет украинцев с прошлым, когда еще тысячу лет назад на стенах Софии Киевской были оставлены первые записи.

Писательница Оксана Забужко

Оксана Забужко - украинская писательница, публицистка и философиня, чьи работы глубоко укоренены в тематике украинской идентичности, истории и культуры. Ее творчество обхватывает как художественные, так и научно-публицистические жанры.

Самым известным ее произведением является роман "Полевые исследования по украинскому сексу", который произвел настоящий фурор в украинской литературе 1990-х годов.

Забужко искусно исследует сложные темы, как отношения между национальной идентичностью, исторической памятью и женским самосознанием.

Кроме литературной деятельности Забужко является активной участницей общественно-политических дискуссий, выступает за защиту украинского языка, культуры и европейского пути развития страны. Ее произведения переведены на многие языки, что делает ее голос важным в мировом литературном контексте.

Забужко также имеет значительную философскую и исследовательскую карьеру, работала в Гарвардском университете и много времени посвятила научным исследованиям в сфере украинской культуры и постколониальной теории.

Напомним, что писательница создала текст для нынешнего Радиодиктанта, а прочитает его - музыкант и писатель, а ныне военный, Павел Вышебаба.

Сам диктант состоится 25 октября, в канун Дня украинской письменности и языка, который будут праздновать 27 октября.

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радіодиктант
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