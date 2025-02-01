"Мова про місяці, а не роки". У Трампа зробили прогноз про закінчення війни в Україні

"Я хотів би сказати, що йдеться про місяці, а не роки. У нас є надійний план дій", - сказав він.

За словами генерала у відставці, для цього президент США Дональд Трамп "створює важелі як для Києва, так і для Москви", оскільки "знає, де і як натиснути".

"Він уміло укладає будь-які угоди", - додав Келлог.

До того ж, як підкреслив він, "в інтересах національної безпеки США вирішити російсько-українську війну".

"Якщо ми зможемо зупинити цю війну, то це буде вигідно всьому світу, включно зі Сполученими Штатами", - додав представник адміністрації Трампа.

Говорячи про можливе введення додаткових санкцій проти Росії, як важеля можливого прогресу у війні, Келлог зазначив, що рішення "залишається за президентом Трампом".