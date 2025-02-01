"Мова про місяці, а не роки". У Трампа зробили прогноз про закінчення війни в Україні

У президента США Дональда Трампа не виключили, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки. Для цього вже є "надійний план".
Про це заявив спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог, пише РБК-Україна з посиланням на Fox News.
"Я хотів би сказати, що йдеться про місяці, а не роки. У нас є надійний план дій", - сказав він.
За словами генерала у відставці, для цього президент США Дональд Трамп "створює важелі як для Києва, так і для Москви", оскільки "знає, де і як натиснути".
"Він уміло укладає будь-які угоди", - додав Келлог.
До того ж, як підкреслив він, "в інтересах національної безпеки США вирішити російсько-українську війну".
"Якщо ми зможемо зупинити цю війну, то це буде вигідно всьому світу, включно зі Сполученими Штатами", - додав представник адміністрації Трампа.
Говорячи про можливе введення додаткових санкцій проти Росії, як важеля можливого прогресу у війні, Келлог зазначив, що рішення "залишається за президентом Трампом".
Президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні. Зокрема, у своїх заявах Трамп називав термін у 24 години. Також нещодавно Трамп знову пообіцяв завершити війну в Україні та не допустити Третьої світової війни. Він також підкреслив, що він і його команда дуже близько до цього.
Сам Келлог нещодавно висловив думку про те, що просто допомагаючи Україні, не можна змусити Росію припинити війну. Треба знизити ціну нафти до 45 доларів за барель.
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