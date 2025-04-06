Моурінью пропустить матч з українцями через ніс наставника "Галатасарая" (відео інциденту)

Після фінального свистка на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу", де "Галатасарай" здобув перемогу з рахунком 2:1, Моурінью підійшов до головного тренера суперників Окана Бурука й різко смикнув його за ніс.

Бурук у свою чергу впав на газон, затуливши обличчя руками, чим спровокував нову сутичку. Вона завершилася вилученням для Моуріньйо, а також жовтими картками для футболіста "Фенербахче" Себастьяна Шиманські та гравця "Галатасарая" Пшемислава Франковські.

Згодом "Фенербахче" звинуватив Бурука в перебільшенні ситуації, заявивши, що той "поводився так, наче в нього стріляли". Представники "канарок" також стверджують, що головний тренер "Галатасарая" робив провокативні жести в бік Моурінью.

Дисциплінарна рада професійного футболу Туреччини (PFDK) врахувала поведінку Бурука під час інциденту, через що Моурінью отримав не надто жорстоке покарання. Замість 5-10 ігор дискваліфікації йому присудили лише три – і тепер португалець буде "відсторонений від входу до роздягальні та перебування на лаві запасних" в поєдинках "Фенера" проти "Трабзонспора" (6 квітня), "Сівасспора" (13 квітня) та "Кайсеріспора" (20 квітня). Окрім дискваліфікації, португалець отримав штраф у розмірі 292 500 турецьких лір (трохи більше 7 тисяч доларів США).

Таким чином, Моурінью не зможе керувати командою, зокрема, в поєдинку з "українським" "Трабзонспором", де грають Олександр Зубков, Данило Сікан та Арсеній Батагов. Ця зустріч розпочнеться 6 квітня о 19:00.

Моурінью в "Фенербахче": що відомо

62-річний португальський фахівець очолив стамбульський клуб у червні 2024 року, уклавши контракт до літа 2026-го.

Під його керівництвом "Фенербахче" в національному чемпіонаті йде на другому місці, відстаючи від "Галатасарая" на шість очок (але у "Фенербахче" є матч у запасі).

Цікаво, що для Моурінью це вже друга дискваліфікація за час роботи в Туреччині, і обидві пов'язані з протистояннями проти "Галатасарая". Раніше, після гри 25-го туру турецької Суперліги, португальця усунули на чотири матчі за расистські висловлювання на адресу представників тренерського штабу суперника.