Моурінью пропустить матч з українцями через ніс наставника "Галатасарая" (відео інциденту)
Головного тренера турецького "Фенербахче" Жозе Моурінью дискваліфіковано на три матчі за інцидент із наставником "Галатасарая" Оканом Буруком після поєдинку Кубка Туреччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Турецької футбольної федерації.
Після фінального свистка на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу", де "Галатасарай" здобув перемогу з рахунком 2:1, Моурінью підійшов до головного тренера суперників Окана Бурука й різко смикнув його за ніс.
Бурук у свою чергу впав на газон, затуливши обличчя руками, чим спровокував нову сутичку. Вона завершилася вилученням для Моуріньйо, а також жовтими картками для футболіста "Фенербахче" Себастьяна Шиманські та гравця "Галатасарая" Пшемислава Франковські.
Згодом "Фенербахче" звинуватив Бурука в перебільшенні ситуації, заявивши, що той "поводився так, наче в нього стріляли". Представники "канарок" також стверджують, що головний тренер "Галатасарая" робив провокативні жести в бік Моурінью.
Дисциплінарна рада професійного футболу Туреччини (PFDK) врахувала поведінку Бурука під час інциденту, через що Моурінью отримав не надто жорстоке покарання. Замість 5-10 ігор дискваліфікації йому присудили лише три – і тепер португалець буде "відсторонений від входу до роздягальні та перебування на лаві запасних" в поєдинках "Фенера" проти "Трабзонспора" (6 квітня), "Сівасспора" (13 квітня) та "Кайсеріспора" (20 квітня). Окрім дискваліфікації, португалець отримав штраф у розмірі 292 500 турецьких лір (трохи більше 7 тисяч доларів США).
Таким чином, Моурінью не зможе керувати командою, зокрема, в поєдинку з "українським" "Трабзонспором", де грають Олександр Зубков, Данило Сікан та Арсеній Батагов. Ця зустріч розпочнеться 6 квітня о 19:00.
Моурінью в "Фенербахче": що відомо
62-річний португальський фахівець очолив стамбульський клуб у червні 2024 року, уклавши контракт до літа 2026-го.
Під його керівництвом "Фенербахче" в національному чемпіонаті йде на другому місці, відстаючи від "Галатасарая" на шість очок (але у "Фенербахче" є матч у запасі).
Цікаво, що для Моурінью це вже друга дискваліфікація за час роботи в Туреччині, і обидві пов'язані з протистояннями проти "Галатасарая". Раніше, після гри 25-го туру турецької Суперліги, португальця усунули на чотири матчі за расистські висловлювання на адресу представників тренерського штабу суперника.
До слова, раніше стало відомо, що півфінальний матч Кубка України "Буковина" – "Динамо" пройде не в Чернівцях, а в іншому місті.