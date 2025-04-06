Моуринью пропустит матч с украинцами из-за носа наставника "Галатасарая" (видео инцидента)

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью дисквалифицирован на три матча за инцидент с наставником "Галатасарая" Оканом Буруком после поединка Кубка Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Турецкой футбольной федерации .

После финального свистка на стадионе "Шюкрю Сараджоглу", где "Галатасарай" одержал победу со счетом 2:1, Моуринью подошел к главному тренеру соперников Окану Буруку и резко дернул его за нос.

Бурук в свою очередь упал на газон, закрыв лицо руками, чем спровоцировал новую потасовку. Она завершилась удалением для Моуриньо, а также желтыми карточками для футболиста "Фенербахче" Себастьяна Шимански и игрока "Галатасарая" Пшемыслава Франковски.

Впоследствии "Фенербахче" обвинил Бурука в преувеличении ситуации, заявив, что тот "вел себя так, как будто в него стреляли". Представители "канареек" также утверждают, что главный тренер "Галатасарая" делал провокационные жесты в сторону Моуринью.

Дисциплинарный совет профессионального футбола Турции (PFDK) учел поведение Бурука во время инцидента, из-за чего Моуринью получил не слишком жестокое наказание. Вместо 5-10 игр дисквалификации ему присудили лишь три - и теперь португалец будет "отстранен от входа в раздевалку и пребывания на скамейке запасных" в поединках "Фенера" против "Трабзонспора" (6 апреля), "Сивасспора" (13 апреля) и "Кайсериспора" (20 апреля). Кроме дисквалификации, португалец получил штраф в размере 292 500 турецких лир (чуть более 7 тысяч долларов США).

Таким образом, Моуринью не сможет руководить командой, в частности, в поединке с "украинским" "Трабзонспором", где играют Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов. Эта встреча начнется 6 апреля в 19:00.

Моуринью в "Фенербахче": что известно

62-летний португальский специалист возглавил стамбульский клуб в июне 2024 года, заключив контракт до лета 2026-го.

Под его руководством "Фенербахче" в национальном чемпионате идет на втором месте, отставая от "Галатасарая" на шесть очков (но у "Фенербахче" есть матч в запасе).

Интересно, что для Моуринью это уже вторая дисквалификация за время работы в Турции, и обе связаны с противостояниями против "Галатасарая". Ранее, после игры 25-го тура турецкой Суперлиги, португальца отстранили на четыре матча за расистские высказывания в адрес представителей тренерского штаба соперника.