Мотоцикли українських заводів: згадуємо всі марки

Говорячи про розвиток мотоциклетного виробництва треба перш за все розуміти, що як транспортний засіб мотоцикл в різні періоди історії являв собою різні речі. В першій половині ХХ століття це був єдиний доступний для населення механічний транспортний засіб, в середині століття в нашій країні потужні байки великою мірою служили доступною заміною автомобілю, а в наш час (принаймні у Європі) він став у першу чергу спортивним знаряддям і засобом розваги. Мотоцикли виробництва українських заводів, в цілому тримаючись у світових трендах, потрапляли в усі зазначені групи.

ХМЗ-1М (1931–1933 рр.)

Мало кому відомий сьогодні Харківський автоскладальний завод випускав так само забутий мотоцикл ХМЗ-1М. Це була місцева розробка, хоча й з оглядом на іномарки тих часів. Харківський мотоцикл мав штамповану зварну раму, м’яку підвіску переднього колеса і чотиритактний 350-кубовий двигун потужністю 8 к.с. Встигли випустити близько 300 шт., але через особливості тогочасної централізованої економіки виробництво було припинено. Як мінімум один екземпляр ХМЗ-1М дожив до нашого часу, після реставрації він зберігається в одній з закордонних колекцій.

ХМЗ М-72 (1941 р.)

Так сталося, що пізніше під брендом ХМЗ у Харкові почали випускати інший мотоцикл, важкий опозитник єдиної для всього СРСР моделі М-72. Влітку 1941 року мотоцикл М-72 вироблявся у Харькові на заводі "Серп і молот", перейменованому з такої нагоди на Харківський мотоциклетний завод. Але виробництва тривало недовго, до серпня 1941 зробили 123 машини, після чого місто було окуповано нацистами. Завод було евакуйовано на схід. Харківські М-72 взагалі були першими мотоциклами цієї масової моделі, з усіх випущених в СРСР.

КМЗ "Дніпро" (1952 – 2012 рр.)

КМЗ – Київський мотоциклетний завод випускав важкі мотоцикли з опозитними двигунами під найменуваннями М-72, К-750, К-650, МТ, "Дніпро" протягом більш як півстоліття. Свого часу ці потужні і міцні машини мали шалений попит серед населення. Їх шанували за вантажопідйомність, комфортний хід, придатність до поганих шляхів, приємну рівну тягу "на низах" (від 3000 об/хв), плавну роботу мотора без нервових сплесків обертів і без численних перемикань передач. "Касіки" та МТ всіх поколінь також використовувались в армії, і їх армійські версії МВ ("Мотоцикл Військовий") сьогодні особливо цінуються серед колекціонерів.

ЗІМ-350 (1991 – 1993 рр.), завод ім. Малишева

Транспортний засіб, зовні дуже схожий на квадроцикл, у буремні дев’яності випускав танковий завод ім. Малишева у м. Харкові. За багатьма ознаками це не квадроцикл, а швидше трактор. Достатньо подивитись на набір важелів поряд з його панеллю приладів: тут і кілька режимів трансмісії з "зайчиком" та "черепашкою", блокування диференціала, знижений ряд передач, управління вузлом навіски сільгоспагрегатів. До комплекту ЗІМ-350 входили причеп вантажопідйомністю до 300 кг і повний набір знаряддя для обробки землі.

В дію трактор-квадроцикл приводив бензиновий двотактний двигун потужністю 25 к.с. Цікаво, що на дорозі він розганяв двомісну машину до 70 км/год, що дуже непоганий результат для трактора.

Коротко

Незважаючи на те, що про випуск зазначеного мототранспорту ми говоримо у минулому часі, деякі з цих моделей залишаються затребуваними і сьогодні. У цьому плані нас здивував ЗІМ-350, дуже цікавий для селян і дачників, і в достатній кількості представлений на майданчиках з продаж вживаної техніки.

Може здатись дивним, але важкі мотоцикли КМЗ марок К, МТ та "Дніпро" в наш час перетворились на такий собі фан-транспорт, яким захоплюються і дорослі чоловіки, і юні представники нового покоління. Знайти сьогодні МТ у робочому стані не становить проблеми, і якщо у вас буде час на підтримання його у робочому стані, він цілком може стати першим експонатом вашої ретро-колекції – причому діючим.