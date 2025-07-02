Мотоцикли проти ЗСУ: в ISW оцінили нову тактику росіян на фронті

Командування армії РФ навчає особовий склад штурмам на мотоциклах. Однак ефективність цих засобів і тактики у наступальних операціях в Україні викликає сумніви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначають, що міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов доручив командувачу Сухопутних військ Андрію Мордвічеву забезпечити Новосибірське вище військове командне училище мотоциклами та всюдиходами (ATV) для підготовки курсантів відповідно до сучасних тактичних вимог.

Заступник міністра оборони РФ Юнус-Бек Євкуров повідомив, що полігон у Краснодарському краї оснащений сучасним автодромом для мотоциклів, всюдиходів і квадроциклів. За його словами, Росія модернізувала понад 200 навчальних центрів з урахуванням тактики, яку нині застосовують її війська на території України.

Нова методика і централізоване постачання

Крім того, Євкуров зазначив, що впродовж останніх місяців російське командування працює над формалізацією мотоциклетної тактики та підготовки її до застосування у всіх видах Збройних сил РФ.

В ISW послалися на один із Telegram-каналів, який 13 червня повідомив, що генерал-полковник Мордвічев уперше почав застосовувати мотоцикли та всюдиходи наприкінці 2024 року на напрямку Покровська для підтримки наступальних дій.

Станом на червень 2025 року російське угруповання в цьому районі розробило формалізовані норми застосування мотоциклів, і тепер командування намагається поширити їх на інші ділянки фронту.

Також повідомляється, що більшість мотоциклів військові отримують від волонтерів або закуповують власним коштом. Водночас, Мордвічев планує запровадити централізоване постачання мотоциклів через Міноборони і створити відповідний технічний резерв.

Статистика і плани закупок

У звіті ISW послався на один із російських Telegram-каналів, який повідомив, що у 2024 році Росія закупила понад 40 тисяч мотоциклів китайського виробництва, з яких 20 тисяч уже передані військовим підрозділам. За даними одного з військових джерел, Міноборони РФ планує до кінця 2025 року придбати ще 120 тисяч мотоциклів, 30 тисяч всюдиходів і 12 тисяч баггі.

Інше джерело повідомило, що російське оборонне відомство розглядає можливість закупівлі у 2025 році до 200 тисяч мотоциклів і ще 60 тисяч одиниць іншої легкої техніки. За наявною інформацією, Мордвічев також має намір залучити інструкторів для підготовки особового складу, частина з яких може бути представлена колишніми бійцями ПВК "Вагнер".

Сумнівна ефективність

Водночас, зазначають в ISW, у російських джерелах продовжують лунати сумніви щодо спроможності Міноборони РФ формалізувати та вдосконалити тактику використання мотоциклів у військах.

Так, один із російських військових блогерів, який раніше був інструктором штурмових підрозділів "Шторм Z", 30 червня розкритикував вразливість мотоциклів і всюдиходів до ударів українських FPV-дронів.

За його словами, використання мотоциклів у штурмових діях призводить до зростання частки загиблих у співвідношенні до поранених. На думку блогера, ефективність таких штурмів можлива лише за умови комплексного застосування авіації, безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

Експерти ISW визнали, що застосування мотоциклів дозволило підрозділам військ РФ дещо підвищити мобільність та уникати ураження українськими дронами у так званих "сірих зонах" на лінії бойового зіткнення.

"Водночас, темпи просування залишаються низькими, і навіть впровадження високошвидкісної техніки, не дозволило російським військам перейти до динамічнішого наступу", - констатують в Інституті вивчення війни.