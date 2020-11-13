В "Мотор Сичи" сообщают об отправке сотрудников в простой

Фото: "Мотор Сич" (wikimedia.org)

Руководство запорожского авиадвигателестроительного ПАО "Мотор Сич" приняло решение об отправке своих сотрудников в простой.

Об этом сообщает региональное издание "Запорожские вести" со ссылкой соответствующий приказ руководства предприятия.

Как отмечается в указе, решение объясняется эпидемиологической ситуацией.

Как известно, в настоящее время фактически управляет "Мотор Сиччю" почетный президент Вячеслав Богуслаев, хотя такой должности в штатном расписании нет. Он с 90-х годов управлял предприятием, а после приватизации и до продажи контрольного пакета китайским инвесторам в 2016 г. был его собственником.

Поскольку акции ПАО "Мотор Сич" арестованы судом, предприятие три года не проводит собрания акционеров, а это, в свою очередь, не позволяет владельцам акций назначить новый менеджмент и переизбрать органы управления.

Эксперты связывают остановку производства на "Мотор Сичи" сокращение численности сотрудников со сложным экономическим положением предприятия.

Российский рынок утрачен с 2014 г., а поставки в достаточном объеме на рынок КНР невозможны из-за того, что украинская власть с 2017 года блокирует китайским акционерам доступ к предприятию, 2019 год завершен с чистым убытком 532,72 млн грн, перед этим первое полугодие 2019 года - "минус" 426 млн грн, первый квартал 2020 года - "Мотор Сич" отчитывается о чистом убытке в размере 219 млн грн.

Как сообщали в судах юристы компаний-акционеров, из-за ухудшения ситуации завод только за 2 последних года покинули свыше 4,5 тысячи сотрудников, а в целом за время нестабильности было потеряно порядка 8 тыс. сотрудников.

Суды рассматривают дела о растратах и хищениях руководителей АО "Мотор Сич" на сумму около 0,5 миллиарда гривен. Недавно правоохранители раскрыли кражу с завода авиационного двигателя, который один из руководителей предприятия пытался сбыть у себя в гараже.

Китайские собственники контрольного пакета акций с момента его покупки из-за арестов акций не имеют влияния на управление АО "Мотор Сич", поэтому последение несколько месяцев пытаются в украинских судах отменить действующие аресты, чтобы получить доступ к управлению активом, в который инвестировано около миллиарда долларов.

В частности, они направили в украинское Министерство юстиции Украины претензию о намерении обратиться в международный арбитраж и взыскать с Украины $ 3,5 млрд за ущерб, причиненный им действиями украинских органов власти.