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На "Мотор Сич" кирпичная стена рухнула на частную территорию

Новости » Происшествия     08.03.2020 - 01:24
На "Мотор Сич" кирпичная стена рухнула на частную территорию

Никто в результате инцидента не пострадал

В Запорожье на территории АО "Мотор Сич" обрушилась кирпичная конструкция, которая упала на территорию частного домовладения. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

Происшествие произошло вечером в субботу, 7 марта. Обрушилась кирпичная конструкция на ул. Деповская в Шевченковском районе Запорожья. Спасатели оперативно прибыли на вызов и ликвидировали последствия инцидента.

"А именно - убрали колючую проволоку для предотвращения травмирования людей. О происшествии сообщили администрацию АО "Мотор Сич", представители которой утром будут решать вопрос относительно дальнейших работ по уборке конструкции", - отметили в ГСЧС.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали три спецмашины и 11 спасателей.

Фото: падение стены на "Мотор Сич" (ГСЧС)

Напомним, недавно в Днепре в первом общежитии Днепровской политехники обвалился потолок. Инцидент записали на видео студенты, которые проживают этажом ниже.

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Новости Украины Мотор СичЗапорожская областьГСЧС
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