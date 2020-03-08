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На "Мотор Січі" цегляна стіна завалилася на приватну територію

Новини » Надзвичайні події     08.03.2020 - 01:24
На "Мотор Січі" цегляна стіна завалилася на приватну територію

Ніхто внаслідок інциденту не постраждав

У Запоріжжі на території АТ "Мотор Січ" завалилася цегляна конструкція, яка впала на територію приватного домоволодіння. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Держслужбу із надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.

Подія сталася ввечері у суботу, 7 березня. Завалилася цегляна конструкція на вул. Деповська у Шевченківському районі Запоріжжя. Рятувальники оперативно прибули на виклик і ліквідували наслідки інциденту.

"А саме - прибрали колючий дріт для запобігання травмуванню людей. Про подію повідомили адміністрацію АТ "Мотор Січ", представники якої зранку будуть вирішувати питання стосовно подальших робіт по прибиранню конструкції", - зазначили в ДСНС.

Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці події працювало три спецмашини і 11 рятувальників.

Фото: падіння стіни на "Мотор Січ" (ДСНС)

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі в першому гуртожитку Дніпровської політехніки обвалилася стеля. Інцидент записали на відео студенти, які проживають поверхом нижче.

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