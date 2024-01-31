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MotoGP потерял этап до старта сезона-2024

Термас-де-Рио-Хондо, Среда 31 января 2024 17:17
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MotoGP потерял этап до старта сезона-2024 Фото: Валентино Росси триумфовал на автодроме в Аргентине в 2015 году (facebook.com/autodromotermas)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам отказались от проведения Гран-при Аргентины в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Пелотон MotoGP в 2024 году не приедет в Термас-де-Рио-Хондо. Промоутер этапа не смог гарантировать полный спектр необходимых для проведения гран-при услуг.

Гонки на трассе "Термас-де-Рио-Хондо" попали в календарь чемпионата в 2014 году. С тех пор организаторы успели провести в Северной Аргентине 8 гран-при. В 2020-2021 гг. этап выпал из графика MotoGP из-за пандемии COVID и разрушительного пожара, что привело к перестройке паддока.

"Это событие не будет заменено в календаре 2024 года. MotoGP надеется вернуться в гонки в Термас-де-Рио-Хондо в 2025 году", – говорится в заявлении менеджмента чемпионата.

Трудности Гран-при Аргентины связаны с политикой. Новоизбранный президент Хавьер Милей решил сменить экономический курс государства. Одной из первых задач в должности он наметил уменьшение некритических государственных расходов.

MotoGP в сезоне-2024

Старт запланирован на 10 марта, а завершится соревновательный год 17 ноября. В календаре остался 21 гран-при.

Первый этап примет Катар. Больше всего гран-при примет Европа – 12. Впервые в истории соревнования MotoGP будет принимать Казахстан (16 июня). Гран-при Арагона вернется в чемпионат после годовой паузы.

Чемпионский титул будет защищать Франческо Баньяя из "Дукати". В прошлом году в общем зачете он опередил Хорхе Мартина ("Прима") и гонщика VR46 Марк Беццекки.

К слову, ранее Малайзия нацелилась на возвращение в календарь Формулы-1.

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