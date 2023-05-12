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"Мотивують" житлом. У Росії хочуть кидати на війну проти України дітей-сирот

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Приморський край, П'ятниця 12 травня 2023 11:48
"Мотивують" житлом. У Росії хочуть кидати на війну проти України дітей-сирот Фото: у Росії хочуть дітей-сиріт кидати на війну проти України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Приморському краї Росії хочуть спростити процедуру відправки дітей-сиріт на війну проти України. "Стимулювати" сиріт хочуть житлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу законодавчих зборів Приморського краю Олександра Ролика в Telegram.

Законопроект вніс на розгляд губернатор Примор'я. Російські чиновники хочуть схвалити його якнайшвидше відразу у трьох читаннях.

Влада хоче дозволити дітям-сиротам їхати на війну проти України до 23 років. При цьому чиновники не будуть оцінювати їх "адаптацію до самостійного життя" після виходу з дитбудинку.

Натомість російська влада обіцяє, що нібито буде видавати сиротам, які повернуться з війни, житлові сертифікати.

"Підтримка учасників СВО є сьогодні у Примор'ї пріоритетним напрямком у роботі органів влади всіх рівнів", - написав російський чиновник.

&quot;Мотивують&quot; житлом. У Росії хочуть кидати на війну проти України дітей-сирот

Фото: у Приморському краї РФ хочуть дітей-сиріт кидати на війну проти України (t.me/rolikofficial)

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що Міноборони РФ за квітень набрало до армії 10 тисяч в'язнів. Раніше вербування російських ув'язнених займалася ПВК "Вагнера".

При цьому у Росії заявили, що "вагнерівці" почали розсилати листи для вербування населення.

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