"Мотивують" житлом. У Росії хочуть кидати на війну проти України дітей-сирот
У Приморському краї Росії хочуть спростити процедуру відправки дітей-сиріт на війну проти України. "Стимулювати" сиріт хочуть житлом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу законодавчих зборів Приморського краю Олександра Ролика в Telegram.
Законопроект вніс на розгляд губернатор Примор'я. Російські чиновники хочуть схвалити його якнайшвидше відразу у трьох читаннях.
Влада хоче дозволити дітям-сиротам їхати на війну проти України до 23 років. При цьому чиновники не будуть оцінювати їх "адаптацію до самостійного життя" після виходу з дитбудинку.
Натомість російська влада обіцяє, що нібито буде видавати сиротам, які повернуться з війни, житлові сертифікати.
"Підтримка учасників СВО є сьогодні у Примор'ї пріоритетним напрямком у роботі органів влади всіх рівнів", - написав російський чиновник.
Фото: у Приморському краї РФ хочуть дітей-сиріт кидати на війну проти України (t.me/rolikofficial)
Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що Міноборони РФ за квітень набрало до армії 10 тисяч в'язнів. Раніше вербування російських ув'язнених займалася ПВК "Вагнера".
При цьому у Росії заявили, що "вагнерівці" почали розсилати листи для вербування населення.
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