ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Мотивируют" жильем. В России хотят бросать на войну против Украины детей-сирот

Новина українською →
Приморский край, Пятница 12 мая 2023 11:48
"Мотивируют" жильем. В России хотят бросать на войну против Украины детей-сирот Фото: в России хотят детей-сирот бросать на войну против Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Приморском крае России хотят упростить процедуру отправки детей-сирот на войну против Украины. "Стимулировать" сирот хотят жильем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу законодательного собрания Приморского края Александра Ролика в Telegram.

Законопроект внес на рассмотрение губернатор Приморья. Российские чиновники хотят одобрить его как можно скорее сразу в трех чтениях.

Власти хотят разрешить детям-сиротам ехать на войну против Украины до 23 лет. При этом чиновники не будут оценивать их "адаптацию к самостоятельной жизни" после выхода из детдома.

В то же время российские власти обещают, что якобы будут выдавать сиротам, которые вернутся с войны, жилищные сертификаты.

"Поддержка участников СВО сегодня в Приморье является приоритетным направлением в работе органов власти всех уровней", - написал российский чиновник.

&quot;Мотивируют&quot; жильем. В России хотят бросать на войну против Украины детей-сирот

Фото: в Приморском крае РФ хотят детей-сирот бросать на войну против Украины (t.me/rolikofficial)

Напомним, британская разведка сообщила, что Минобороны РФ за апрель набрало в армию 10 тысяч заключенных. Раньше вербовку российских заключенных занималась ЧВК "Вагнера".

При этом в России заявили, что "вагнеровцы" начали рассылать письма для вербовки населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мобилизация в России Война в Украине діти
NEWS
Маляр о ситуации на востоке: враг наступает на ряде направлений, ВСУ успешно обороняются
Маляр о ситуации на востоке: враг наступает на ряде направлений, ВСУ успешно обороняются
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть