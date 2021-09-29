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На мосту Метро в Киеве ограничат движение транспорта на четыре дня

Автор: Мария Кучерявец

В столице на мосту Метро частично ограничат движение транспорта с 1 октября. Причиной тому является проведение ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По информации ведомства, ограничение будет действовать с 21:00 1 октября до 17:00 4 октября.

Указано, что работники КП" Киевавтодормост", в рамках эксплуатационного содержания сооружения, в это время будут ремонтировать деформационные швы.

Так, работы в направлении левого берега планируют начать в ночь на субботу 2 октября.

Основная же часть работ отведена на выходные дни и ночное время.

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КиевметроОграничение движения