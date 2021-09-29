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На мосту Метро в Києві обмежать рух транспорту на чотири дні

Автор: Марія Кучерявець

У столиці на мосту Метро частково обмежать рух транспорту з 1 жовтня. Причиною тому є проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За інформацією відомства, обмеження буде діяти з 21:00 1 жовтня до 17:00 4 жовтня.

Вказано, що працівники КП "Київавтошляхміст", у рамках експлуатаційного утримання споруди, в цей час ремонтуватимуть деформаційні шви.

Так, роботи у напрямку лівого берега планують розпочати в ніч проти суботи 2 жовтня.

Основна ж частина робіт відведена на вихідні дні та нічний час.

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КиївметроОбмеження руху