На мосту через Хаджибейский лиман уже завершают капремонт

На мост через Хаджибейский лиман в рамках "Большой стройки" подходит к завершению капитальный ремонт. Уже в мае 2021 года мост будет полностью обновлен и расширен до 3-х полос движения в каждую сторону.

Об этом сообщил "Укравтодор" в Facebook .

Отмечается, что сейчас на левой стороне объекта дорожники устраивают трехслойную гидроизоляцию.

Гидроизоляция защитит проезжую часть моста от проникновения и вредного воздействия воды, химически агрессивных жидкостей, сточных вод и т.п., обеспечит надежную эксплуатацию и повысит долговечность моста, сообщил "Укравтодор".

Мембрана состоит из трех слоев: реактивная швидковисихна двухкомпонентная грунтовка, не содержащая растворитель, на основе метилметакрилатних смол; гидроизоляционная мембрана, которая наносится безвоздушным распылением; связующий слой на основе метилметакрилатних смол, применяется под асфальтобетонное покрытие.

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Аналогичная гидроизоляция была устроена в августе прошлого года на правой части искусственного сооружения. 23 августа 2020 года на ней открыли движение транспорта.

После завершения работ по капитальному ремонту моста через Хаджибейский лиман движение автотранспорта будет осуществляться по шести полосам: три в направлении Киева и три в направлении Одессы.

Мост расположен на км 445 + 432 дороги М-05 Киев - Одесса. Построен он был в 1997 году. В 2007 году было проведено его первый капитальный ремонт.