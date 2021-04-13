На мосту через Хаджибейський лиман завершують капремонт

На мосту через Хаджибейський лиман в рамках "Великого будівництва" йде до завершення капітальний ремонт. Уже в травні 2021 року міст буде повністю оновлено та розширено до 3-х смуг руху в кожен бік.

Про це повідомив "Укравтодор" у Facebook .

Зазначається, що зараз на лівій стороні об’єкту дорожники влаштовують тришарову гідроізоляцію.

Гідроізоляція захистить проїзну частину мосту від проникнення та шкідливого впливу води, хімічно агресивних рідин, стічних вод тощо, забезпечить надійну експлуатацію та підвищить довговічність мосту, повідомив "Укравтодор".

Мембрана складається з трьох шарів: реактивна швидковисихна двокомпонентна ґрунтовка, що не містить розчинник, на основі метилметакрилатних смол; гідроізоляційна мембрана, яка наноситься безповітряним розпиленням; сполучний шар на основі метилметакрилатних смол, що застосовується під асфальтобетонне покриття.

Міст через Хаджибейський лиман став жовтогарячим, а потім почервонів Ні, він не перетворився на світлофор. Просто на... Posted by Укравтодор on Monday, April 12, 2021

Аналогічна гідроізоляція була влаштована у серпні минулого року на правій частині штучної споруди. 23 серпня 2020 року нею відкрили рух транспорту.

Після завершення робіт з капітального ремонту мосту через Хаджибейський лиман рух автотранспорту буде здійснюватися по шести смугах: три у напрямку Києва та три у напрямку Одеси.

Міст розташований на км 445 + 432 дороги М-05 Київ - Одеса. Збудований він був у 1997 році. У 2007 році було проведено його перший капітальний ремонт.