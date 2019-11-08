ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мост в Запорожье будет достроен, - советник премьера Голик

Новости » Инфраструктура     08.11.2019 - 13:38
Мост в Запорожье будет достроен, - советник премьера Голик
Фото: Юрий Голик (из открытых источников)

В этом году правительство выделило на достройку моста 750 млн гривен

Советник главы Кабмина Юрий Голик сообщил в своем Facebook, что мост в Запорожье, который стоит заброшенным уже 15 лет, будет достроен через 2-3 года.

"Печально известный долгострой. Как и любой другой долгострой в стране. Этот - наиболее масштабный. Мост начали строить в далеком 2004-м году. Потом бросили", - отметил Голик.

В этом году правительство выделило на достройку моста 750 млн гривен. В ближайшее время будут объявлены торги в ProZorro для отбора генподрядчика.

Голик уверен, что через полтора года можно открыть одну сторону этого моста, а за 2-3 года закончить его полностью.

Мост в Запорожье будет достроен, - советник премьера Голик

Ранее советник премьер-министра рассказал о том, как ремонтировалась трасса Запорожье-Мариуполь, и почему ее удалось сдать в рекордные для Украины сроки – всего за три месяца.

Ни в одном городе нет плана замены коммуникаций, - советник премьера Голик Полиция разоблачила схему хищения сельхозземель в двух областях
Новости Украины Запорожская областьЮрий Голик
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь