Мост в Запорожье будет достроен, - советник премьера Голик

Фото: Юрий Голик (из открытых источников)

В этом году правительство выделило на достройку моста 750 млн гривен

Советник главы Кабмина Юрий Голик сообщил в своем Facebook, что мост в Запорожье, который стоит заброшенным уже 15 лет, будет достроен через 2-3 года.

"Печально известный долгострой. Как и любой другой долгострой в стране. Этот - наиболее масштабный. Мост начали строить в далеком 2004-м году. Потом бросили", - отметил Голик.

В этом году правительство выделило на достройку моста 750 млн гривен. В ближайшее время будут объявлены торги в ProZorro для отбора генподрядчика.

Голик уверен, что через полтора года можно открыть одну сторону этого моста, а за 2-3 года закончить его полностью.

Ранее советник премьер-министра рассказал о том, как ремонтировалась трасса Запорожье-Мариуполь, и почему ее удалось сдать в рекордные для Украины сроки – всего за три месяца.