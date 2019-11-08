ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міст в Запоріжжі буде добудований, - радник голови Кабміну Голик

Новини » Інфраструктура     08.11.2019 - 13:38
Міст в Запоріжжі буде добудований, - радник голови Кабміну Голик
Фото: Юрій Голик (з відкритих джерел)

У цьому році уряд виділив на добудову моста 750 млн гривень

Радник голови Кабміну Юрій Голик повідомив у своєму Facebook, що міст в Запоріжжі, який стоїть занедбаний вже 15 років, буде добудований через 2-3 роки.

"Сумно відомий довгобуд. Як і будь-який інший довгобуд в країні. Цей - найбільш масштабний. Міст почали будувати в далекому 2004-му році. Потім кинули", - зазначив Голик.

У цьому році уряд виділив на добудову моста 750 млн гривень. Найближчим часом будуть оголошені торги в ProZorro для відбору генпідрядника.

Голик впевнений, що через півтора року можна відкрити одну сторону цього мосту, а за 2-3 роки закінчити його повністю.

Міст в Запоріжжі буде добудований, - радник голови Кабміну Голик

Раніше радник прем'єр-міністра розповів про те, як ремонтувалася траса Запоріжжя-Маріуполь, і чому її вдалося здати в рекордні для України терміни - всього за три місяці.

Ні в одному місті немає плану заміни комунікацій, - радник прем'єра Голик Поліція викрила схему розкрадання сільгоспземель в двох областях
Новини України Запорожская областьЮрій Голик
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся