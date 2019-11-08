Міст в Запоріжжі буде добудований, - радник голови Кабміну Голик

Фото: Юрій Голик (з відкритих джерел)

У цьому році уряд виділив на добудову моста 750 млн гривень

Радник голови Кабміну Юрій Голик повідомив у своєму Facebook, що міст в Запоріжжі, який стоїть занедбаний вже 15 років, буде добудований через 2-3 роки.

"Сумно відомий довгобуд. Як і будь-який інший довгобуд в країні. Цей - найбільш масштабний. Міст почали будувати в далекому 2004-му році. Потім кинули", - зазначив Голик.

У цьому році уряд виділив на добудову моста 750 млн гривень. Найближчим часом будуть оголошені торги в ProZorro для відбору генпідрядника.

Голик впевнений, що через півтора року можна відкрити одну сторону цього мосту, а за 2-3 роки закінчити його повністю.

Раніше радник прем'єр-міністра розповів про те, як ремонтувалася траса Запоріжжя-Маріуполь, і чому її вдалося здати в рекордні для України терміни - всього за три місяці.