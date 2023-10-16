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"Моссад" закликав заборонити діяльність журналістів "Аль-Джазіри" в Ізраїлі

Ілюстративне фото: в Ізраїлі можуть закрити офіси телекомпанії Аль-Джазіра (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Ізраїльська служба зовнішньої розвідки "Моссад" надала рекомендації уряду заборонити діяльність у країні журналістів телекомпанії "Аль-Джазіра" (Al Jazeera), що базується в Катарі та веде мовлення в Ізраїлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il/

Така рекомендація "Моссад" послідувала після ініціативи міністра зв'язку Ізраїлю Шомо Караї, який напередодні подав на розгляд уряду постанови про надзвичайний стан у країні. Вони дозволяють закрити ізраїльські офіси "Аль-Джазіри".

У чому звинувачують "Аль-Джазіру"

Тель-Авів звинувачує цю телекомпанію у співпраці з терористичним угрупуванням ХАМАС.

За даними служби новин "Кан Хадашот", "Моссад" представив дані, що підтверджують розкриття співробітниками "Аль-Джазіри" інформації про місцезнаходження Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Міністерство закордонних справ Ізраїлю також підтверджує такий крок щодо обмеження діяльності цієї телекомпанії. При цьому відомство відзначає можливі негативні репутаційні наслідки.

У публікації також зазначається, що ізраїльське урядове прес-бюро підтримує позбавлення журналістських посвідчень представників ЗМІ, які ведуть мовлення арабською мовою, та збереження їх у журналістів, які ведуть мовлення англійською.

Обговорення питання відбудеться сьогодні, 16 жовтня, на засіданні уряду Ізраїлю.

Що загрожує "Аль-Джазірі" в Ізраїлі

Якщо відповідні ухвали будуть прийняті, офіси "Аль-Джазіри" в Ізраїлі будуть закриті, обладнання конфісковано, журналісти позбавлені посвідчень. Є ймовірність, що іноземні громадяни, включно з громадянами Катару, будуть видворені з країни.

Крім того, буде припинено мовлення Аль-Джазіри на ізраїльських платформах багатоканального телебачення.

Зазначимо, що штат "Аль-Джазіри" в Ізраїлі налічує близько 30 співробітників. Більшість із них є громадянами Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що днями в Лівані внаслідок ракетного удару із боку Ізраїлю загинув відеооператор Reuters. Ще шестеро журналістів, зокрема Al Jazeera та Agence France-Presse, отримали поранення.

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Ізраїль