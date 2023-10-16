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"Моссад" призвал запретить деятельность журналистов "Аль-Джазиры" в Израиле

Иллюстративное фото: в Израиле могут закрыть офисы телекомпании "Аль-Джазира" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Израильская служба внешней разведки "Моссад" дала рекомендации правительству запретить деятельность в стране журналистов телекомпании "Аль-Джазира" (Al Jazeera), что базируется в Катаре и ведет вещание в Израиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il.

Такая рекомендация "Моссад" последовала после инициативы министра связи Израиля Шомо Караи, который накануне представил на рассмотрение правительства постановления о чрезвычайном положении в стране. Они позволяют закрыть израильские офисы "Аль-Джазиры".

В чем обвиняют "Аль-Джазиру"

Тель-Авив обвиняет эту телекомпанию в сотрудничестве с террористической группировкой ХАМАС.

По данным службы новостей "Кан Хадашот", "Моссад" представил данные, которые подтверждают раскрытие сотрудниками "Аль-Джазиры" информации о месторасположении Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Министерство иностранных дел Израиля также подтверждает такой шаг относительно ограничения деятельности этой телекомпании. При этом ведомство отмечает возможные негативные репутационные последствия.

В публикации также указывается, что израильское правительственное пресс-бюро поддерживает лишение журналистских удостоверений представителей СМИ, которые вещают на арабском языке, и сохранение их у журналистов, вещающих на английском.

Обсуждение данного вопроса состоится сегодня, 16 октября, на заседании правительства Израиля.

Что грозит "Аль-Джазире" в Израиле

Если соответствующие постановления будут приняты, офисы "Аль-Джазиры" в Израиле будут закрыты, оборудование конфисковано, журналисты лишены удостоверений. Есть вероятность, что иностранные граждане, включая граждан Катара, будут выдворены из страны.

Кроме того, будет прекращено вещание "Аль-Джазиры" на израильских платформах многоканального телевидения.

Отметим, что штат "Аль-Джазиры" в Израиле насчитывает около 30 сотрудников. Большинство из них являются гражданами Израиля.

Ранее сообщалось, что на днях в Ливане в результате ракетного удара со стороны Израиля погиб видеооператор Reuters. Еще шестеро журналистов, в том числе из Al Jazeera и Agence France-Presse, получили ранения.

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Израиль