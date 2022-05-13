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Вместо "Москвы". Россия выбрала новый флагман Черноморского флота и его преемника

Фрегат "Адмирал Макаров" (wikipedia)
Автор: Татьяна Самарук

Командование Черноморского флота РФ приняло решение о назначении нового флагмана. Им стал фрегат "Адмирал Макаров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка.

Отмечается, что на "Адмирале Макарове" сейчас развернули оперативную группу Черноморского флота.

Журналист говорит, что командование готово, что "Адмирал Макаров" может повторить судьбу крейсера "Москва". В таком случае флагманом станет фрегат "Адмирал Эссен".

Отметим, что фрегат "Адмирал Макаров" имеет длину 124,8 м и ширину 15,2 м. На нем есть пушки, зенитная артиллерия и ракетные установки.

Напомним, что 14 апреля в результате попадания двух украинских ракет "Нептун" получил повреждения и впоследствии затонул российский крейсер "Москва".

Также мы писали, что появились эхолокационные снимки затонувшего крейсера "Моска".

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Москва