Вместо "Москвы". Россия выбрала новый флагман Черноморского флота и его преемника

Командование Черноморского флота РФ приняло решение о назначении нового флагмана. Им стал фрегат "Адмирал Макаров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка.

Отметим, что фрегат "Адмирал Макаров" имеет длину 124,8 м и ширину 15,2 м. На нем есть пушки, зенитная артиллерия и ракетные установки.

Журналист говорит, что командование готово, что "Адмирал Макаров" может повторить судьбу крейсера "Москва". В таком случае флагманом станет фрегат "Адмирал Эссен".

Отмечается, что на "Адмирале Макарове" сейчас развернули оперативную группу Черноморского флота.

Напомним, что 14 апреля в результате попадания двух украинских ракет "Нептун" получил повреждения и впоследствии затонул российский крейсер "Москва".

Также мы писали, что появились эхолокационные снимки затонувшего крейсера "Моска".

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