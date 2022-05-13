ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Замість "Москви". Росія обрала новий флагман Чорноморського флоту і його наступника

Новость на русском →
П'ятниця 13 травня 2022 22:49
Замість "Москви". Росія обрала новий флагман Чорноморського флоту і його наступника Фрегат "Адмірал Макаров" (wikipedia)
Автор: Тетяна Самарук

Командування Чорноморського флоту РФ ухвалило рішення про призначення нового флагмана. Ним став фрегат "Адмірал Макаров".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Романа Цимбалюка.

Зазначається, що на "Адміралі Макарові" зараз розгорнули оперативну групу Чорноморського флоту.

Журналіст каже, що командування готове, що "Адмірал Макаров" може повторити долю крейсера "Москва". У такому разі флагманом стане фрегат "Адмірал Ессен".

Зазначимо, що фрегат "Адмірал Макаров" має довжину 124,8 м та ширину 15,2 м. На ньому є гармати, зенітна артилерія та ракетні установки.

Нагадаємо, що 14 квітня в результаті попадання двох українських ракет "Нептун" отримав пошкодження і згодом затонув російський крейсер "Москва".

Також ми писали, що з'явилися ехолокаційні знімки затонулого крейсера "Москва".

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС