Замість "Москви". Росія обрала новий флагман Чорноморського флоту і його наступника
Командування Чорноморського флоту РФ ухвалило рішення про призначення нового флагмана. Ним став фрегат "Адмірал Макаров".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Романа Цимбалюка.
Зазначається, що на "Адміралі Макарові" зараз розгорнули оперативну групу Чорноморського флоту.
Журналіст каже, що командування готове, що "Адмірал Макаров" може повторити долю крейсера "Москва". У такому разі флагманом стане фрегат "Адмірал Ессен".
Зазначимо, що фрегат "Адмірал Макаров" має довжину 124,8 м та ширину 15,2 м. На ньому є гармати, зенітна артилерія та ракетні установки.
Нагадаємо, що 14 квітня в результаті попадання двох українських ракет "Нептун" отримав пошкодження і згодом затонув російський крейсер "Москва".
Також ми писали, що з'явилися ехолокаційні знімки затонулого крейсера "Москва".
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