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Европейская конфедерация фехтования избавилась от президента-россиянина

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Люксембург, Вторник 31 мая 2022 15:58
Европейская конфедерация фехтования избавилась от президента-россиянина Фото: Станислав Поздняков (eurofencing.info)
Автор: Антон Федорцив

Кресло президента Европейской конфедерации фехтования стало вакантным после отставки Станислава Позднякова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал функционера.

Россиянин досрочно покинул пост президента конфедерации (EFC). Такое решение принял внеочередной конгресс международной организации.

Поздняков возглавил EFC в 2018 году. Параллельно он возглавляет Олимпийский комитет России, под флагом которого спортсмены выступают на официальных соревнованиях по всему миру.

Сам Поздняков объяснил свою отставку мнимой "культурой отмены" всего российского, в частности, и в спорте. В то же время российский функционер поблагодарил фехтовальное сообщество за доверие во время двух выборов главы Европейской конфедерации фехтования.

Напомним, что Россия и Беларусь отстранены от чемпионата мира-2023 по хоккею.

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