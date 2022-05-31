Европейская конфедерация фехтования избавилась от президента-россиянина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал функционера .

Россиянин досрочно покинул пост президента конфедерации (EFC). Такое решение принял внеочередной конгресс международной организации.

Поздняков возглавил EFC в 2018 году. Параллельно он возглавляет Олимпийский комитет России, под флагом которого спортсмены выступают на официальных соревнованиях по всему миру.

Сам Поздняков объяснил свою отставку мнимой "культурой отмены" всего российского, в частности, и в спорте. В то же время российский функционер поблагодарил фехтовальное сообщество за доверие во время двух выборов главы Европейской конфедерации фехтования.