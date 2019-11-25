Из Москвы этапировали активиста, который поддерживал украинских пленных

Общественного активиста из Российской Федерации (РФ) Константина Котова, осужденного на четыре года за якобы нарушение правил во время протестов, этапировали из Москвы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что Котова увезли во Владимирскую область (Россия), где он будет отбывать срок. Во вторник адвокат Мария Эйсмонт планирует прибыть в местную колонию, чтобы узнать о состоянии здоровья подзащитного после этапирования.

Добавим, что Константин Котов - московский оппозиционный активист, который выступал против политических репрессий и полицейского произвола в РФ. Он также помогал захваченным российскими силовиками украинским морякам и требовал обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Напомним, освобожденные из российского плена украинские моряки пообещали помогать ранее осужденному российскому активисту Константину Котову. В суде 13 полицейских, которые выступали свидетелями, заявили, что подсудимый активно вел себя на несогласованной акции: "кричал лозунги и давал интервью". Со стороны обвинения в суде выступил также представитель мэрии, а со стороны защиты суд заслушал четырех свидетелей. Они сообщили, что Котов не совершал противоправных действий, а также единодушно охарактеризовали его как мирного гражданина.

Как сообщает РБК-Украина, Константин Котов был осужден в начале сентября на 4 года. Он был признан виновным в неоднократном нарушении правил проведения акций протеста". Он был постоянным участником протестных акций, активно помогал политзаключенным. Также Котов является одним из инициаторов бессрочной акции у здания администрации президента в Москве с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.