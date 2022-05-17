За "Москву" и не только. Кремль уволил и арестовал уже 6 командиров оккупантов

За поражение в Украине Кремль показательно наказывает командиров оккупационных войск. Большинство из них не только увольняют, но и арестовывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

Вот список уволенных российских командиров, фамилии которых удалось узнать украинским разведчикам. А именно:

Напомним, флагман российского Черноморского флота был задействован в войне против Украины с первого дня вторжения, участвовал в захвате острова Змеиный, блокаде Одессы, Николаева и Очакова.

Вечером 13 апреля украинские военные нанесли по нему удар крылатыми ракетами "Нептун", российская сторона подтвердила только пожар с детонацией боекомплекта. При этом Минобороны России заявило о полной эвакуации экипажа.

На следующий день в России сообщили, что пожар якобы потушили, но флагман затонул при буксировке. Позже официально подтвердили гибель только одного члена экипажа, 27 человек объявили пропавшими без вести.

Считается, что это самая дорогая военная потеря России в войне против Украины, поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.

Как сообщалось, по данным на 17 мая с начала вторжения в Украину российская армия потеряла около 27,9 тыс. военнослужащих убитыми. Также уничтожено более 3 тыс. бронемашин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.