UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Москву "прикрасили" листівками з нагоди Дня ГУР, - джерело (фото)

Фото: в ГУР нагадали росіянам, що розплата неминуча (фото передано в розпорядження РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Антон Корж

Головне управління розвідки Міноборони України "прикрасило" Москву листівками на честь Дня ГУР. В листівках росіянам нагадали, що розплата неминуча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в ГУР МО.

Зазначається, що листівки було розклеєно у різних районах Москви - на парканах, у парках, зупинках громадського транспорту, на стовпах і просто на стінах підʼїздів. На листівках - логотип ГУР та напис "Відповідальність неминуча" російською.

"Після всіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі, наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас. Мешканці столиці так званої Росії вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром", - сказало джерело в ГУР.

Фото: ГУР МО
Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР