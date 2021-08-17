Под Москвой разбился военный самолет, на борту были три человека

Сообщается, что крушение произошло во время тренировочного полета.

"Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В", - говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации.

По данным ТАСС, на борту находился экипаж из трех человек. Предварительно, никто из них не выжил. Кроме того, известно, что за штурвалом Ил-112В был летчик-испытатель Николай Куимов.

Катастрофа вероятнее всего произошла из-за пожара в двигателе. В сети опубликовано видео падения военного самолета.