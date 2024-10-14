У Москві заявили про евакуацію 30 тисяч людей із прикордонних з Україною областей

"Сьогодні на території 65 російських регіонів налічується 960 пунктів тимчасового розміщення (ПВР), в яких перебувають 30 415 осіб, зокрема 7670 дітей", - сказала вона.

Крім того, Москалькова повідомила, що у Курській області, за даними МНС, евакуйовано 112 337 осіб.

"У ПВР, лікувальних та соціальних установах, дитячих таборах на території Росії розміщено 12 328 жителів Курської області, у тому числі 3685 дітей. Ще понад 100 тисяч розмістилися самостійно у родичів та знайомих. І є близько 40 тисяч жителів, які відмовилися евакуюватися або вже повернулися до місць постійного проживання", - додала вона.

Нагадаємо, Україна зазнала вторгнення з боку Росії з лютого 2022 року і відповіла обстрілами та іншими атаками на прикордонні регіони Росії, при цьому удари спрямовані на інфраструктуру, що має ключове значення для військових дій Москви.

За даними Центру моніторингу внутрішніх переміщень, російське вторгнення в Україну спровокувало переміщення 16,9 млн осіб - "найвищий показник, що будь-коли зареєстрований для будь-якої країни".

У серпні українські війська увійшли до Курської області, взявши під контроль десятки населених пунктів і відтоді утримуючи більшу частину позицій.