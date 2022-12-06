UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Москві заявили про черговий обмін військовополоненими

Фото: у Москві заявили про черговий обмін військовополоненими (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У російській Держдумі заявили про проведення 6 грудня чергового обміну військовополоненими. Москва нібито повертає додому 60 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення депутата Держдуми Шамсаїла Саралієва в Telegram.

"Черговий обмін військовополоненими проводить сьогодні Міністерство оборони РФ. На Батьківщину повертаються 60 російських військовослужбовців", - написав він.

Тим часом гауляйтер так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про обмін за формулою 50 на 50.

Варто зазначити, що українська сторона цю інформацію наразі не коментувала.

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Росією та Україною відбувся 1 грудня. Тоді Україні вдалося повернути додому 50 військовослужбовців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОбмін полоненими