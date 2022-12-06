В Москве заявили об очередном обмене военнопленными

В российской Госдуме заявили о проведении 6 декабря очередного обмена военнопленными. Москва якобы возвращает домой 60 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутата Госдумы Шамсаила Саралиева в Telegram.
"Очередной обмен военнопленными проводит сегодня Министерство обороны РФ. На Родину возвращаются 60 российских военнослужащих", - написал он.
Тем временем гауляйтер так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил об обмене по формуле 50 на 50.
Стоит отметить, что украинская сторона эту информацию пока не комментировала.
Напомним, последний обмен пленными между Россией и Украиной прошел 1 декабря. Тогда Украине удалось вернуть домой 50 военнослужащих.
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