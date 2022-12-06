Фото: в Москве заявили об очередном обмене военнопленными (Getty Images)

В российской Госдуме заявили о проведении 6 декабря очередного обмена военнопленными. Москва якобы возвращает домой 60 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутата Госдумы Шамсаила Саралиева в Telegram.

"Очередной обмен военнопленными проводит сегодня Министерство обороны РФ. На Родину возвращаются 60 российских военнослужащих", - написал он. Тем временем гауляйтер так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил об обмене по формуле 50 на 50. Стоит отметить, что украинская сторона эту информацию пока не комментировала.