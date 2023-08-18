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У Москві вперше закрили всі аеропорти через атаку безпілотників

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Москва, Росія, П'ятниця 18 серпня 2023 11:08
У Москві вперше закрили всі аеропорти через атаку безпілотників Фото: у Москві вперше закрили всі аеропорти через атаки безпілотників (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Через атаку безпілотника 18 серпня у Москві вперше обмежили польоти у всіх чотирьох основних аеропортах - Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковському. Раніше в аналогічних випадках закривали максимум два.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Росавіації.

"Сьогодні вранці, 18 серпня 2023 року, з метою забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден тимчасово було обмежено польоти до аеропортів Москви: Внуково, Домодєдово та Шереметьєво. Також в аеропорт Жуковський", - йдеться в повідомленні.

Однак вже о 04:30 за московським часом обмеження на прийом та відправлення рейсів було знято.

За час закриття повітряного простору над Москвою було перенаправлено сім рейсів: три на аеродром Стригіно (Нижній Новгород), три в Пулково (Санкт-Петербург), один рейс зі Стамбула приземлився у Мінську.

Атака дронів на Москву 18 серпня

У кількох районах Москви й Підмосков'я було чути вибухи сьогодні вночі, 18 серпня. Очевидці повідомляли про роботу ППО і помічені дрони.

Звуки вибухів були чутні над підмосковним Одинцовим, у Трьохгірці та Красногорську.

Крім того, вибух був чутний у кварталі "Москва-Сіті" в районі веж "Еволюція" та "Федерація". Також повідомляється, що один із БПЛА впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Інформації щодо постраждалих немає.

За даними МНС РФ, часткове пошкодження сталося в одному з павільйонів Експоцентру у центрі Москви.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що дрон був нібито знищений силами ППО.

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