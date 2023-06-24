UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Москві та області оголосили контртерористичну операцію через бунт Пригожина

Фото: у Москві оголосили контртерористичну операцію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Москві та Московській області запровадили режим контртерористичної операції через бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"З метою припинення можливих терактів на території Москви та Московської області введено режим контртерористичної операції", - пишуть російські ЗМІ.

Також такий режим ввели у Воронезькій області Росії.

Міноборони РФ звернулося до "вагнерівців"

Тим часом Міністерство оборони РФ звернулося до бойовиків ПВК "Вагнера". У Шойгу кажуть, що найманців обманом втягнули у "злочинну авантюру" Пригожина, а багато "вагнерівців" нібито вже повернулися до пунктів дислокації.

"Просимо виявити розсудливість і скоріше вийти на зв'язок із представниками Міноборони Росії чи правоохоронних органів. Ми гарантуємо всім безпеку", - йдеться у повідомленні.

У Москві паніка

Російські ЗМІ та пабліки повідомляють, що на в'їзді до Москви встановили блокпости, також до російської столиці стягнули силовиків та гвардійців. Крім того, на під'їздах до Москви помітили військові техніку.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин оголосив демарш проти російського військового керівництва. Його війська зайшли до Ростова-на-Дону та захопили будівлю Південного округу РФ.

Сам Пригожин заявив, що провів переговори з заступником міністра оборони, та оголосив, що "йде на Москву" нібито розбиратися з беззаконням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МоскваРосійська ФедераціяЄвген Пригожин