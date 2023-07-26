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У Москві скаржаться на "русофобію" у Чехії. У МЗС країни відреагували

Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Міністерстві закордонних справ Росії поскаржилися на "русофобію" у Чехії. У Празі відповіли, нагадавши про повномасштабну агресію окупантів проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерств закордонних справ Росії на Чехії.

У російському відомстві заявили, що Чехія "має хронічні проблеми, які влада країни не має наміру вирішувати, займаючись натомість деструктивними зовнішньополітичними діями".

"В останні роки відзначається подальше сповзання Праги до русофобського курсу", - йдеться в повідомленні.

МЗС Чехії відреагувало на такі заяви країни-окупанта, наголосивши, що саме Росія веде агресивну війну проти сусідньої держави.

"Хронічні проблеми Чехії: ми не викрадаємо дітей, не бомбимо лікарні та не окупуємо сусідів. Їдьте з України", - заявили у чеському відомстві.

Ставлення Чехії до Росії

Нещодавно міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що низка санкцій проти Росії залишатиметься чинною протягом кількох років. Завданням Чехії буде мінімізація стосунків із Кремлем через його агресію проти України.

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