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В Москве жалуются на "русофобию" в Чехии. В МИДе страны отреагировали

Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Министерстве иностранных дел России пожаловались на "русофобию" в Чехии. В Праге ответили, напомнив о полномасштабной агрессии окупантов против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерств иностранных дел России в Чехии.

В российском ведомстве заявили, что Чехия "имеет хронические проблемы, которые власти страны не намерены решать, занимаясь деструктивными внешнеполитическими действиями".

"В последние годы отмечается дальнейшее сползание Праги по русофобскому курсу", - говорится в сообщении.

МИД Чехии отреагировал на такие заявления страны-оккупанта, отметив, что именно Россия ведет агрессивную войну против соседнего государства.

"Хронические проблемы Чехии: мы не похищаем детей, не бомбим больницы и не оккупируем соседей. Уезжайте из Украины", - заявили в чешском ведомстве.

Отношение Чехии к России

Недавно министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что ряд санкций против России будет оставаться в силе в течение нескольких лет. Задачей Чехии будет минимизация отношений с Кремлем из-за его агрессии против Украины.

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