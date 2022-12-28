До Москви приїхали голова Міноборони та начальник розвідки Туреччини: деталі візиту

Сьогодні, 28 грудня, до Москви з візитом приїхали міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та начальник турецької розвідки Хакан Фідан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Туреччини.

Як зазначають у відомстві, метою візиту турецької делегації було проведення переговорів з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, міністром оборони Сирії Алі Махмудом Аббасом та керівниками російської та сирійської розвідок.

"На зустрічі обговорювалися сирійська криза, проблема біженців та спільні зусилля боротьби з усіма терористичними організаціями в Сирії", - сказано в повідомленні відомства.

За підсумками зустрічі сторони домовилися про продовження переговорів у такому форматі "для забезпечення стабільності у Сирії та регіоні загалом".