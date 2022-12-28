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До Москви приїхали голова Міноборони та начальник розвідки Туреччини: деталі візиту

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Москва, Середа 28 грудня 2022 17:40
До Москви приїхали голова Міноборони та начальник розвідки Туреччини: деталі візиту Фото: Хулусі Акар, міністр оборони Туреччини (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 28 грудня, до Москви з візитом приїхали міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та начальник турецької розвідки Хакан Фідан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Туреччини.

Як зазначають у відомстві, метою візиту турецької делегації було проведення переговорів з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, міністром оборони Сирії Алі Махмудом Аббасом та керівниками російської та сирійської розвідок.

"На зустрічі обговорювалися сирійська криза, проблема біженців та спільні зусилля боротьби з усіма терористичними організаціями в Сирії", - сказано в повідомленні відомства.

За підсумками зустрічі сторони домовилися про продовження переговорів у такому форматі "для забезпечення стабільності у Сирії та регіоні загалом".

Нагадаємо, ще місяць тому Туреччина завдала авіаударів по базах курдської збройної організації YPG, які, зокрема, знаходилися на півночі Сирії.

Також ми писали, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив країни Заходу в тому, що вони нібито займаються "лише провокаціями" щодо врегулювання війни Росії проти України.

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