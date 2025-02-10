У Москві підтвердили контакти з Вашингтоном

У Москви і Вашингтона йдуть певні контакти по лінії зовнішньополітичних відомств. Подробиці не розголошуються.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

"Мені нічого додати до того, що сказав прес-секретар президента. Контакти певні є, а якісь подробиці на цю тему мені висвітлювати підстав немає. Але загалом, процес іде", - сказав чиновник.

За його словами, узгоджених графіків контактів Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на сьогодні немає, але в міру прояснення ситуації, на його думку, будуть домовленості.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, спілкуючись із журналістами в Москві 10 лютого, повторив свою вчорашню заяву щодо того, чи відбулася телефонна розмова Путіна і Трампа: "Більше я нічого не можу сказати. Я не можу ні підтвердити, ні спростувати це".

Трамп, спілкуючись із журналістами на борту Air Force One 9 лютого, заявив, що, на його думку, Сполучені Штати досягають прогресу, але відмовився надати подробиці щодо будь-яких контактів із Путіним. "Я не хочу вам розповідати про розмови", - сказав Трамп.

На запитання про те, чи розмовляв він із Путіним відтоді, як той став президентом 20 січня, чи раніше, Трамп відповів: "У мене це було. Скажімо так, у мене це було... І я очікую ще багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну (Росії з Україною)".

Востаннє Путін розмовляв із президентом США Джо Байденом у лютому 2022 року, незадовго до вторгнення в Україну.

Трамп, автор книги 1987 року "Трамп: мистецтво укладати угоди", неодноразово заявляв, що хоче покласти край війні і що він зустрінеться з Путіним, щоб обговорити це питання, хоча дата і місце проведення саміту досі публічно не відомі.