В Москве подтвердили контакты с Вашингтоном
У Москвы и Вашингтона идут определенные контакты по линии внешнеполитических ведомств. Подробности не разглашаются.
Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
"Мне нечего добавить к тому, что сказал пресс-секретарь президента. Контакты определенные имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в общем, процесс идет", - сказал чиновник.
По его словам, согласованных графиков контактов Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на сегодня нет, но по мере прояснения ситуации, по его мнению, будут договоренности.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, общаясь журналистами в Москве 10 февраля, повторил свое вчерашнее заявление относительно того, состоялся ли телефонный разговор Путина и Трампа: "Больше я ничего не могу сказать. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это".
Трамп, общаясь с журналистами на борту Air Force One 9 февраля, заявил, что, по его мнению, Соединенные Штаты добиваются прогресса, но отказался предоставить подробности о каких-либо контактах с Путиным. "Я не хочу вам рассказывать о разговорах", - сказал Трамп.
На вопрос о том, разговаривал ли он с Путиным с тех пор, как тот стал президентом 20 января или раньше, Трамп ответил: "У меня это было. Скажем так, у меня это было... И я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну (России с Украиной)".
В последний раз Путин разговаривал с президентом США Джо Байденом в феврале 2022 года, незадолго вторжения в Украину.
Трамп, автор книги 1987 года "Трамп: искусство заключать сделки", неоднократно заявлял, что хочет положить конец войне и что он встретится с Путиным, чтобы обсудить этот вопрос, хотя дата и место проведения саммита до сих пор публично не известны.
Трамп также заявил, что на следующей неделе встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить вопрос о прекращении войны.