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У Москві напередодні річниці вторгнення в Україну проведуть концерт з Путіним

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Москві напередодні річниці вторгнення в Україну планують провести мітинг-концерт. На ньому виступить російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Концерт відбудеться в Лужниках 22 лютого, участь у ньому візьмуть до 200 тисяч осіб. Росіяни заявляють, що концерт організують начебто до "Дня захисника".

Перед учасниками виступить глава Кремля Володимир Путін.

Крім того, біля стадіону організують зону з історичними реконструкціями та виставку військової техніки. Загалом у Москві планують встановити кілька сцен, участь у мітингу візьмуть "активісти молодіжних і патріотичних організацій".

Також зазначимо, що спікер диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін 21 лютого у Гостинному дворі оголосить послання Федеральним зборам.

"У посланні він наголосить на поточній ситуації, говоритиме про "СВО" та економіку", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Путін напередодні річниці вторгнення виступить зі послання Федеральним зборам. Російські ЗМІ розкрили можливі теми виступу диктатора.

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Володимир ПутінМоскваРосійська Федерація