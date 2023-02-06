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У Москві намагалися викрасти Леніна з Мавзолею

Фото: у Москві намагалися викрасти Леніна з Мавзолею (рос змі)
Автор: Каріна Левицька

В Москві в ніч проти 6 лютого 42-річний чоловік намагався поникнути в Мавзолей, щоб викрасти тіло Володимира Леніна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MK.RU.

За даними російських пропагандистів, сьогодні в центрі Москви силовики затримали чоловіка, який намагався викрасти тіло Леніна з Мавзолею.

"42-річний москвич вночі прийшов на Червону площу та спробував відчинити двері Мавзолею", - заявили російська поліція.

Проте за її словами, силовики оперативно затримали хулігана, а вже під час допиту чоловік зізнався, що хотів викрасти тіло Леніна.

Також російські ЗМІ повідомляють, що у чоловіка виявили психіатричний розлад на тлі сп'яніння.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни хочуть бачити мавзолей Леніна у списку спадщини ЮНЕСКО.

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