У Москві намагалися викрасти Леніна з Мавзолею

За даними російських пропагандистів, сьогодні в центрі Москви силовики затримали чоловіка, який намагався викрасти тіло Леніна з Мавзолею.

"42-річний москвич вночі прийшов на Червону площу та спробував відчинити двері Мавзолею", - заявили російська поліція.

Проте за її словами, силовики оперативно затримали хулігана, а вже під час допиту чоловік зізнався, що хотів викрасти тіло Леніна.

Також російські ЗМІ повідомляють, що у чоловіка виявили психіатричний розлад на тлі сп'яніння.