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В Москве пытались похитить Ленина из Мавзолея

Фото: в Москве пытались похитить Ленина из Мавзолея (рос сми)
Автор: Карина Левицкая

В Москве в ночь на 6 февраля 42-летний мужчина пытался поникнуть в Мавзолей, чтобы похитить тело Владимира Ленина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MK.RU.

По данным российских пропагандистов, сегодня в центре Москвы силовики задержали мужчину, пытавшегося похитить тело Ленина из Мавзолея.

"42-летний москвич ночью пришел на Красную площадь и попытался открыть двери Мавзолея", – заявили российская полиция.

Однако, по ее словам, силовики оперативно задержали хулигана, а уже во время допроса мужчина признался, что хотел похитить тело Ленина.

Также российские СМИ сообщают, что у мужчины обнаружили психиатрическое расстройство на фоне опьянения.

Напомним, ранее мы писали, что россияне хотят видеть мавзолей Ленина в списке наследия ЮНЕСКО.

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