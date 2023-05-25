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У Москві горить будівля Міноборони РФ (відео)

Фото: у Москві горить будівля Міноборони РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні вночі, 25 травня, у будівлі Міністерства оборони РФ, розташованого в Москві, виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"У будівлі Міноборони на Фрунзенській набережній сталася пожежа на одному з балконів", - заявили представники екстрених служб. За даними росЗМІ, на місці події працюють екстрені служби.

Про причини та наслідки пожежі поки що нічого не повідомляється. Жителі прилеглих будинків повідомляють, що після того, як дим від пожежі в Міноборони РФ розвіявся, у повітрі залишився дивний їдкий запах.

Опубліковано відео пожежі у будівлі Міноборони РФ

Судячи з відео, пожежа викликала серйозне задимлення довкола будівлі.

У Росії почастішали випадки пожеж на стратегічних об'єктах

В останні місяці в багатьох містах Росії, у тому числі й у Москві, значно почастішали випадки пожеж та вибухів на важливих оборонних підприємствах, складах, а також у Науково-дослідних центрах. Як правило, влада регіонів як причина називає "нещасні випадки", або "коротке замикання".

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