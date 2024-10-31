Москві доведеться підвищити податки, щоб продовжити війну проти України, - Reuters

У проекті бюджету Росії на 2025 рік близько третини всіх витрат, або 6,3% ВВП, виділяється на військові потреби – найвищий рівень із часів Холодної війни. Вперше частка видатків на оборону буде вдвічі більшою, ніж на соціальні витрати.

"Бюджет 2025 року передбачає, що Путін змушений скоротити витрати практично у всіх сферах, щоб фінансувати війну", – каже економіст Сергій Алексашенко, колишній заступник голови Центробанку.

гучне зростання військових витрат породжує інфляцію економіки Росії. Відсоткові ставки зросли до найвищого рівня з 2003 року, а рубль впав до річного мінімуму щодо долара. Оскільки західні санкції фактично усувають Москву від міжнародних ринків облігацій, її можливості щодо збору коштів обмежені.

Уряд уже почав підвищувати податки для фінансування своєї війни в Україні, яка триває вже третій рік. Очікується, що велика податкова реформа принесе додаткові доходи у розмірі 1,7% ВВП у 2025 році. Економісти стверджують, що цього буде замало.

"Коректування внутрішніх податків залишиться в центрі уваги влади. Не виключено, що у 2025 році ми побачимо багато ініціатив щодо зміни податкового законодавства та нормативних актів", - вважає Олексій Клімюк з Alfa Wealth.

Очікуване падіння нафтових цін, головний експортний товар Росії, також кидає тінь на фінанси країни. Проект бюджету прогнозує, що ціна на нафту знизиться в середньому з 70 доларів за барель у 2024 році до 65,5 доларів за барель у 2027 році, що завдасть збитків державним доходам.

"Така структура зберігає сильну залежність бюджету від цін на нафту. Це означає, що якщо не 2025 року, то найближчими роками знову постає питання, де знайти додаткові доходи", - вважає головний економіст Альфа-Банку Наталія Орлова.

Обмежений простір для маневру

Російська економіка напрочуд добре трималася з початку війни, незважаючи на західні санкції, при цьому ознак суспільного невдоволення практично не спостерігалося на тлі історично низького рівня безробіття та рекордно високого зростання заробітної плати.

Очікується, що починаючи з 2025 року підвищення податку на доходи юридичних та фізичних осіб, а також новий податок на утилізацію автомобілів та низку дрібніших податкових ініціатив принесуть 14,7 трлн рублів за три роки.

Міністр фінансів Антон Силуанов минулого року заявив, що збільшувати витрати немає можливості, і попередив, що якщо їх не стримувати, тягар ляже на плечі російських громадян та підприємств через інфляцію чи вищі податки.